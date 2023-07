Le prime parole di Lillo Puccica da allenatore del Ladispoli e poi i primi due colpi della dirigenza, di cui uno però è solo una promozione per un ragazzo del settore giovanile. La rifondazione dell’Academy è davvero cominciata dopo gli adii di mister Massimo Castagnari e praticamente di oltre il 90% della vecchia rosa. Il primo acquisto in vista della stagione 2023-2024 in Eccellenza è Ndao Papa Cheik, centrocampista classe 1985. Vanta più di 100 presenze in serie D con le maglie di Budoni, Flaminia Civita Castellana e Civitavecchia. «Negli ultimi anni a causa di problemi lavorativi – è la nota del club rossoblù - ha militato tra Promozione e Prima categoria e non ha potuto dire no alla chiamata del Ladispoli nel nuovo progetto incentrato specialmente sui giovani. Sarà fondamentale la sua esperienza nella crescita dei ragazzi». Il secondo annuncio è quello di Giacomo Paganetti, classe 2006, sempre centrocampista, pescato dal vivaio. Non ha ovviamente esperienza in prima squadra. «Sono contento di essere qui perché è una piazza importante – è il commento di mister Puccica - l’entusiasmo non manca e poi magari quando non si spendono troppi soldi si lavora più con le idee e le intuizioni. È un progetto affascinante e il responsabile della prima squadra so che sta operando per prendere dei giocatori». Il mister è un amante della difesa a 3 e difficilmente cambierà idea. «Il mio modo di giocare – conferma – è avere come base i tre difensori dietro. Poi si può andare in campo con il 3-4-3 o il 3-4-1-2, poco importa. Ci sono dei calciatori che abbiamo individuato, la dirigenza conosce la situazione e vediamo se rientrano nel nostro budget. Mi piacere lavorare con i giovani, sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».

