Il Ladispoli ripartirà da Massimo Castagnari. La notizia era nell’aria ed è stata ufficializzata ieri, così come l’ingresso nel club di nuovi soci pronti a mettere investimenti sul piatto per un campionato da protagonisti. Almeno questo è l’obiettivo. La presidente Sabrina Fioravanti sarà alla guida dell’Academy per il quarto anno consecutivo ma questa volta con al fianco un forte gruppo imprenditoriale romano che opera sul territorio nazionale nei settori ambiente, ecologia, energia e costruzioni. In seguito alla riunione che si è tenuta martedì sera sono stati chiusi gli accordi per la direzione tecnica con Alessandro Pratesi, per la direzione sportiva con Marco Angelocore e naturalmente con Castagnari in panchina. Il direttore generale dovrebbe essere Oberdan Scotti, quindi arriverà un’altra conferma. Pratesi e Angelocore hanno chiuso il loro lavoro con l’Aurelia Antica Aurelio, club che milita sempre in Eccellenza. «La nuova struttura manageriale – parla Fioravanti - è costituita da imprenditori e professionisti, tutti con esperienze lodevoli nello sport e nel calcio vissuto anche nelle categorie superiori. Il team verrà presentato nelle prossime settimane. Con ciò puliamo definitivamente il campo dalle voci che si sono susseguite ed auguriamo un buon lavoro a tutto lo staff». Da oggi si inizia a fare sul serio per quanto riguarda la rosa. Bisognerà capire chi andrà via. Il primo dei partenti è il capitano Andrea Catese dato che il centrocampista goleador ormai a tutti gli effetti è un giocatore della W3 Maccarese. Non è definito ancora il futuro di Angel Perez, l’attaccante protagonista del derby spareggio con il Città di Cerveteri è tornato negli Stati Uniti nella Juventus Academy Miami, il suo club di provenienza. Fioravanti vorrebbe tenerlo almeno un altro anno ma la trattativa non è facile. Il Ladispoli vuole evitare la stagione tribolata appena conclusa puntando invece ad un campionato di alta classifica. Almeno sperano questo i sostenitori rossoblù.

©RIPRODUZIONE RISERVATA