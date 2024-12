Niente da fare, il Ladispoli si arrende, come era prevedibile alla vigilia, lasciando campo e qualificazione al Montespaccato che si impone anche nella gara di ritorno per 2-1. Con il 3-1 dell’andata per i romani le semifinali erano quasi al sicuro. Però Paganetti nel primo tempo aveva portato avanti i tirrenici facendo correre un brivido a mister Bussone. Poi nella ripresa Salustri e Giordani hanno rimesso le cose a posto. Il Ladispoli nel secondo tempo praticamente non ha effettuato un tiro in porta. Tra i pali conferma per Tomarelli, poi difesa a tre con Colace, Fiaschetti e Temperini, in mezzo al campo Paganetti e Cedeno, con Ruggiero e Sarigu esterni, e poi trio offensivo con Ferruzzi, Polucci e Pelizzi. Ritmi subito alti e a imprimerli sono i padroni di casa. Già al primo minuto Giordani prova il diagonale da posizione buona. Al 3’ ancora Giordani su calcio di punizione non inquadra il bersaglio per pochissimo. Brivido al 5’ quando Fulvi colpisce il palo con un piattone da fuori area. Il forcing del Montespaccato non sortisce effetti e l’Academy riguadagna campo passando in vantaggio con Paganetti che calcia da 25 metri e con la complicità di Anello spiazza Tassi. Primo tempo che si conclude senza ulteriori emozioni. Nella ripresa stesse formazioni. Al 4’ gli undici di Bussone si rendono pericolosi con Giusto che tira in porta ma non in modo angolato. Al 7’ è Cervoni a incunearsi in area, poi rasoterra che finisce a lato di poco. Al 15’ Puccica si gioca la mossa Suma, il neo arrivato che ha risolto il match domenica col Villalba. Al 28’ però è doccia fredda per il Ladispoli quando Salustri di testa sfrutta al meglio un corner per battere l’estremo difensore dell’Academy. Copione identico al 40’ quando Cervoni sempre su angolo pennella per Giordani che è un rapace chiudendo i conti qualificazione. Ora testa al Citizien, forse quella di domenica prossima sarà la partita più importante della stagione del Ladispoli in chiave salvezza.

