Sabato scorso Volley Ladispoli, PoolStars Roma e Ics Santa Lucia, le tre squadre classificatesi per le finali Territoriali Fipav Under 12 femminile 4x4, si sono date battaglia per l’assegnazione del titolo di campione territoriale di categoria. È stato un lungo percorso il loro (leva 2012) che ha visto alla partenza più di 50 squadre distribuite nelle provincie di Roma e Rieti. La Volley Ladispoli ha partecipato con una squadra che fin dall’inizio ha dimostrato di essere in grado di poter superare almeno le fasi eliminatorie e così è stato. I tecnici Mauro e Gabriella avevano fissato come obiettivo possibile quello di riuscire a partecipare al concentramento finale dove le tre squadre avrebbero giocato sì per il titolo di campione, ma all’interno di una grande festa che comunque avrebbe gratificato le squadre per il solo fatto di esserci, a prescindere se poi si fosse riusciti a vincere. E per le ragazze della Volley Ladispoli così è stato. Il percorso di Elena, Flavia, Eleonora, Gaia e della piccola Sofia che hanno partecipato alle gare di finale, ma anche di Alessia, Aurora, Ariel, Serena e M.Giulia, che di volta in volta si sono alternate nel corso del campionato, è stato un percorso speciale, basti pensare che la loro squadra non ha mai perso una gara e neanche un set. Questo risultato gli ha permesso di acquisire anche il primo posto della classifica avulsa e di poter organizzare ben due successivi concentramenti di qualificazione a Ladispoli. Ma veniamo alla giornata conclusiva: il giorno tanto atteso della finale. Il primo incontro ha messo di fronte Ladispoli e Santa Lucia, dando vita ad una gara molto equilibrata ed intensa. Il Ladispoli si aggiudicava il primo set, ma subiva la rimonta del Santa Lucia nel secondo. Molto bello e combattuto poi il terzo set che se lo aggiudicava il Ladispoli (13-15, 15-8, 12-15) con grande soddisfazione delle ragazze e del pubblico amico presente. Anche la seconda gara in programma Santa Lucia-Poolstars ha messo in mostra tanto equilibrio, ma alla fine a prevalere e stato il Poolstars che vinceva per 2-1 (15-7, 10-15, 15-11 ). Il terzo incontro ha di fatto rappresentato la finale tra le due squadre precedentemente vittoriose. Partiva bene il Ladispoli trascinata da una Elena Notarangelo incontenibile e ben supportata dalle sue compagne Flavia Oliviero, Gaia Piccolino, Eleonora Giordano e Sofia Impastato. Il Ladispoli si aggiudicava il primo set (15-12) e prendeva prepotentemente il largo nel secondo (11-6) . A soli 4 punti dalla chiusura del set, però, qualcosa si è “inceppato” e la rimonta delle avversarie è stata inesorabile. Sul 14 pari c’era ancora la speranza di chiudere la gara, ma il punto decisivo è andato alla Poolstars che non solo pareggiava i set 1-1 (14-15), ma poi faceva suo anche il terzo conquistando così lo scettro di campione (9-15). All’entusiasmo e ai sorrisi delle ragazze di Ladispoli che fino a quel momento avevano caratterizzato la loro mattinata, ha fatto seguito da quel momento l’amara delusione per un risultato solo sfiorato.

«Lo sport ancora una volta ha ribadito la legge del “Non mollare mai”, ma ci vorrà ancora del tempo per assimilarla bene - afferma la dirigenza della Volley Ladispoli - sarà dei tecnici il compito di spiegare loro come pochi attimi di smarrimento agonistico possano far svanire un risultato solo apparentemente possibile, fosse anche per una sola palla sbagliata. L’ultima gara ha detto anche questo, ma la realtà è anche un’altra: si deve assolutamente essere soddisfatti di una stagione sportiva in cui i risultati sono stati sempre positivi, essere soddisfatti di aver comunque raggiunto l’obiettivo della finale dichiarato ad inizio stagione, essere soddisfatti di aver conquistato un meritatissimo 2° posto che ci riempie di orgoglio e che dovrà suonare la carica per la prossima stagione sportiva da condurre all’insegna del “Non mollare mai”. Ragazze, nel ringraziarvi per la vostra dedizione e la crescente passione che ci state regalando, possiamo solo dire che è così che si cresce e noi vi aiuteremo a farlo in fretta. Un ringraziamento va naturalmente anche alle loro famiglie sempre attente e collaborative».

