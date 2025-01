VITERBO – La 19esima giornata del campionato di Eccellenza è andata in archivio e la novità più importante è legata al fatto che in vetta alla classifica c’è stato il controsorpasso della W3 Maccarese passata a Fiumicino e che ora guida con un punto di vantaggio sul Valmontone bloccato sullo 0-0 al Rocchi da un’ottima Viterbese. Non va oltre al pari il Civitavecchia bloccato in casa sul pari da un Rieti che si era presentato al Tamagnini in piena crisi, torna a vincere il Tivoli che si è imposto agevolmente in casa per 4-0 contro il Ladispoli. Così nella parte alta della graduatoria: W Maccarese 41, Valmontone 40; Civitavecchia 36; Tivoli 34 e Viterbese 32. Gialloblu usciti dal campo tra tra gli applausi dopo aver fermato il Valmontone. E al termine del confronto ha espresso il proprio orgoglio il tecnico Gardini arrivato al decimo risultato utile consecutivo: “Mi sono divertito a giocare questa partita perché sembrava di un’altra categoria. Continuiamo la nostra strada consapevoli di potercela giocare con tutti.Mentalmente i miei ragazzi cominciano ad essere consapevoli della forza che hanno. Domenica dopo domenica cerchiamo di andare a fare risultato sempre!” E da oggi ogni attenzione sarà rivolta al match di domenica a Pomezia (si giocherà a porte chiuse) con la speranza di recuperare Capuano, grande assente domenica per un infortunio. Di positivo anche il ritorno di molti tifosi allo stadio con la rappresentanza degli ultras in Curva. Ultima domenica amarissima invece per la Sorianese che gioca la peggiore partita delll’anno e perde per 4-1 sul terreno dell’Aurelia Antica. Un passo falso che riporta i cimini in una zona di graduatoria con poco margine dalla griglia del play out. Duro il commento di mister Del Canuto: “Non siamo pervenuti e per la prima volta nel corso della stagione ho visto la mia squadra senza anima. Per il match di domenica contro il Tivoli servirà ben altro carattere”.