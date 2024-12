Zoom sulla Vigor Acquapendente che punta ad un campionato da protagonista nel prossimo girone A della Seconda Categoria che prenderà il via ad ottobre. Quattro acquisti e numerosissime riconferme da parte del direttore sportivo Giordano Serafinelli in questa fase del calciomercato. Per quanto riguarda i portieri Maico Alberelli verrà affiancato da Simone Trasarti. New entryper la difesa con il toscano classe ’97 Filippo Goracci (esperienze con Chiusi e Radicafani) e il 2004 Simone Burla, lo scorso anno al Bagnoregio. Sempre da questa società arriva il centrocampista classe 2002 Daniele Macchioni. Il tecnico sarà Daniele Contorni e il preparatore dei portieri Gianni Tascini, che con un finale stagione prepotentemente in crescendo ha fatto venire più di un brivido alla trionfatrice Caninese. Resteranno in rosa Lorenzo Pacifici, Matteo Cannavacciolo, Arbaba Traorè, Juri Emidi, Ruggero Lombardelli, Dario Ronca, Sidime Mohamed, Maicol Zammarchi, Mariano Lupi, Tommaso Contadini, Giampaolo Ferlicca, Alessio Bedini, Maico Colonnelli e Giovanni Bambini. Un pensiero particolare per Giovanni Tascini. «Lo aspettiamo in gruppo», sottolinea il direttore sportivo Serafinelli dopo il brutto infortunio.

