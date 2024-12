Il Civitavecchia Calcio parteciperà agli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza regionale. Così come accaduto lo scorso anno, i nerazzurri hanno espugnato il campo dell’Aurelio, portando a casa il pass qualificazione grazie al 2-0, che fa il paio con il 2-0 dell’andata.

Così come preannunciato alla vigilia e come è nello stile di mister Massimo Castagnari, i giocatori sono scesi in campo con la massima concentrazione, con il chiaro obiettivo di avanzare nel loro percorso nel torneo.

E ci sono riusciti pienamente, sapendo bene che, con la regola dei gol in trasferta ancora vigente, sarebbe bastato segnare un gol per vedere il sentiero tracciato, in quanto i romani sarebbero poi stati costretti a doverne mettere almeno quattro, per poter cambiare il verso del doppio confronto, che aveva visto il predominio di Manuel Vittorini nella gara d’andata. La prima occasione del match è per i nerazzurri che dopo aver difeso bene la sfera, premia l’imbucata di Rossetti che calcia sull’esterno della rete, senza trovare il gol e, dopo pochi minuti riandiamo vicini a trovare lo 0-1 con un colpo di testa di Avellini che esce di poco sopra la traversa. Al minuto 23 la prima azione dell’Aurelia Antica; un eccellente tiro da fuori di Frangella ma Calisse compie una grande parata negandogli la possibilità di sbloccare il risultato.

L’equilibrio del risultato della gara di ritorno termina al 44’ dove da un grande inserimento di Luciani palla al piede crossa per Rossetti che entra in area e calcia col sinistro una conclusione forte, parata da Ferrante ma sulla respinta Cruz di prima realizza la rete del vantaggio nerazzurro su cui si conclude il primo tempo. Pronti via ed i ragazzi di mister Castagnari trovano il raddoppio grazie ad una grande ripartenza palla al piede di Rossetti, Luciani riceve la sfera dal classe 2000 che si inserisce ricevendo l’assist del nostro numero 10; Rossetti entra in area, salta il portiere e segna il 2-0 per i nerazzurri. Secondo tempo che scorre senza grosse emozioni fino alla fine del match, riusciamo a sfiorare anche il terzo gol con Ardel sfruttando il caos in area nato da un calcio d’angolo, ma Lanzari salva di petto sulla linea; sarà questa l’ultima occasione del match: il Civitavecchia batte l’Aurelia Antica Aurelio e supera il turno.

«È stata una buona gara - dichiara a caldo il direttore sportivo del Civitavecchia, Marco Angelocore - anche con un buon ritmo e a tratti ci siamo anche divertiti. Entrambe le squadre hanno fatto un discreto turn-over. Abbiamo affrontato una squadra giovane e interessante. Cruz è stato bravo a sbloccare il risultato su una respinta, davvero bello il gol di Rossetti che ci ha consentito di giungere al raddoppio».

Formazione (4-3-3): Calisse, Fatarella, Cerroni, Pica (46’ Giranelli) , Avellini, Proietti (73’ Serpente), Luciani (79’ Cataldi), Canestrelli, Rossetti (51’ Ardel) , Giustini, Cruz (66’ Laurenti). A disposizione: Romagnoli, Bianchi, Cesaroni, Vittorini M. Allenatore: Castagnari.

