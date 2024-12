Una sconfitta che costa la vetta. È quella che ha rimediato il Civitavecchia sul campo del Valmontone, che si è imposto per 2-0 nei confronti della squadra di Massimo Castagnari, in occasione del match del campionato di Eccellenza. Alla fine Vittorini recupera e parte dal primo minuto. A centrocampo Proietti non viene schierato e parte della panchina, favorendo la presenza di Laurenti e Gagliardi.

LA GARA. La prima occasione è per il Civitavecchia, che grazie ad un’ottima sponda di Cruz, che lancia Rossetti in area di rigore, la conclusione del classe 2000 è debole permettendo a Giordani di bloccare la sfera. Provano ancora i nerazzurri su un calcio d’angolo con Pica che in spaccata nella mischia colpisce la sfera ma Giordani è ancora reattivo e devia il tiro in area con la difesa che spazza. Nonostante un primo tempo a favore dei nerazzurri, il Valmontone realizza la rete del vantaggio: su un calcio d’angolo a favore dei padroni di casa Funari marca Fioretti trattenendolo leggermente per la maglia e il direttore di gara decide di assegnare un calcio di rigore che sinceramente, dire inesistente sarebbe anche poco; dagli 11 metri si presenta Rossi che calcia alla destra di Romagnoli che non ci arriva per poco e il Valmontone segna l’1-0 che chiude la prima metà di gioco. Nel riavvio di secondo tempo il Valmontone trova anche il raddoppio su calcio piazzato: la palla passa per tutta l’area e Sossai di testa colpisce l’incrocio dei pali, la sfera torna in mezzo all’area e Roberti al volo segna il 2-0. Il doppio vantaggio ottenuto dai padroni di casa gela del tutto la gara con i falli (tra cui un rigore netto negato su un fallo a Manuel Vittorini) e le sostituzioni che prendono il controllo della gara e le occasioni per segnare non ci sono; nel finale di gara il Civitavecchia tenta il forcing offensivo ma, ad eccezion fatta per un colpo di testa di Funari uscito di poco sopra la traversa, gli sforzi si rivelano vani: il Valmontone sconfigge i nerazzurri di mister Castagnari 2-0 che perdono momentaneamente la testa della classifica. Quindi prosegue il momento negativo della squadra nerazzurra che ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con un calo di forma rispetto alla parte iniziale e ha un calendario per nulla semplice che l’ha vista contrapposta a Tivoli, Viterbo e Montespaccato in Coppa Italia, oltre naturalmente al Valmontone.

PAROLA AL DIRETTORE SPORTIVO. «Ho davvero poche parole e tanta rabbia - afferma il direttore sportivo Marco Angelocore - nel primo tempo abbiamo dominato e li abbiamo messi sotto per quanto riguarda il gioco. Ma un calcio di rigore concesso dall'arbitro, che ha avuto una prestazione davvero negativa, ad un giocatore del Valmontone, che non era neanche caduto a terra, ci ha fatto andare sotto nel punteggio. Abbiamo avuto più occasioni, sia nel primo tempo, che nella ripresa, ma non siamo riusciti a tornare in equilibrio nella partita. Li abbiamo chiusi e loro faticavano a superare la metà campo. Sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi, anche se purtroppo è arrivata un'altra sconfitta. Ma non si può assolutamente tollerare un arbitraggio scientifico come quello di oggi, che è stato decisivo nella nostra sconfitta. Noi ripartiamo più forti di prima, a cominciare dal match importantissimo di domenica contro il Pomezia».

LA FORMAZIONE (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Pica, Bianchi, Funari, Laurenti, Luciani (70’ Avellini), Gagliardi (75’ Proietti), Rossetti (80’ Vittorini C.), Vittorini M., Cruz. A disposizione: Calisse, Giranelli, Canestrelli, Cataldi, Giustini, Cerroni. Allenatore: Castagnari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA