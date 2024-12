Il Civitavecchia Calcio è vicino allo striscione del traguardo nel campionato di Eccellenza, che non frutterà allori per i nerazzurri. Si scende in campo per la terzultima giornata, con i ragazzi allenati da Raffaele Scudieri che avranno un difficile scoglio da superare, la difficile trasferta contro il Pomezia. Se per il Civitavecchia c’è poco o nulla da giocarsi, per i rossoblu padroni di casa la questione è radicalmente diversa, perché in palio c’è un posto per la serie D, promozione o playoff che sia. I pometini sono quarti a 65, a -4 dalla capolista W3 Maccarese, in un finale con una clamorosa bagarre in vetta e nessuna possibilità di errore per una corazzata costruita chiaramente per tornare in serie D. Tornando lato Civitavecchia, in settimana la questione più dibattuta è stata quella legata a Manuel Vittorini. Infatti l'attaccante nerazzurro, nella giornata di mercoledì, si è recato nella rinomata struttura di Villa Stuart per avere una diagnosi dopo l'infortunio rimediato a metà marzo in occasione del gol segnato contro la W3 Maccarese. Nel pomeriggio di ieri è arrivato il responso, che ha affermato che c'è stata una dispersione di cartilagine all'interno del suo ginocchio. Niente di particolarmente grave, ma sicuramente la stagione del bomber è già finita, con 25 reti segnate in campionato. Un'assenza, che, come già detto, non inciderà nel percorso della squadra dal punto di vista squisitamente agonistico. Vittorini ha già dato disponibilità ad una sua permanenza nella prossima stagione, ma dire oggi che questo o quel giocatore possa far parte del gruppo è decisamente prematuro per una miriade di motivi, a cominciare dalla definizione della struttura societaria e, di conseguenza, dell'allenatore che sarà scelto. Tornando alla sfida di Pomezia, saranno ancora una volta assenti anche Petruccetti e Gonzalez, a cui si aggiunge la defezione di Midio, con la porta che, per ovvi motivi, sarà affidata ad Andrea Romagnoli, unico portiere della prima squadra a disposizione. Nelle ultime gare si sono viste prove ottime da parte del Civitavecchia, vedi ad esempio quelle contro Viterbo e W3 Maccarese. Forse, l’unica notizia negativa è che, a conti fatti, non abbiano qualcosa di realmente tangibile dal punto di vista del campionato stesso, visto che i bersagli grossi sono irraggiungibili da tempo.

«Affrontiamo una grande squadra come il Pomezia – afferma Matteo Menghi – le motivazioni sono sempre le stesse di ogni gara, dalla prima col Villalba all’ultima che ci sarà con l’Astrea. Puntiamo a far bene, a divertirsi come sempre ed a proporre un bel gioco. L’obiettivo è di portare a casa la partita, come sempre. Motivazioni particolari non ci sono, sappiamo che loro si giocano tanto, ma siamo determinati a fare nostra la gara». Rivedendo le immagini del successo di domenica scorsa, si è potuto notare come l’azione che ha portato al vantaggio del Civitavecchia, firmato proprio da Menghi, ha visto una buonissima trama di gioco costruita dagli uomini guidati da Raffaele Scudieri. «È stato un bel gol quello che abbiamo segnato contro il Viterbo – riprende l’attaccante nerazzurro – grazie anche al lavoro dei nostri centrocampisti, che hanno subito verticalizzato per Luciani tra le linee, che, con un bel lancio, mi ha pescato dietro al difensore. Ho calciato bene e la palla è andata in rete. Ho un grande rapporto con Edoardo, è un bravo ragazzo e un bravissimo calciatore, penso che abbia potenzialità enormi, probabilmente nemmeno lui sa quanto sia forte. Gli auguro semplicemente il meglio. C’è soddisfazione, perché se ti riescono le cose che hai provato in settimana, è sempre un piacere per tutti, vuol dire che il lavoro svolto è andato a buon fine». Con il sigillo ai danni del Viterbo, praticamente un ex di Menghi, visto che ha indossato la maglia della vecchia Viterbese, sono diventate sette le sue reti nel corso del campionato di Eccellenza. Ma qual è stata la più bella?«Il gol più bello l’ho realizzato in Coppa - conclude Matteo Menghi - contro l’Aranova, quando ho fatto rete di testa. Tra le segnature più belle ci sono anche quelle contro il Viterbo e la Citizen Academy, con quest’ultimo che veniva da una grande azione di squadra. Le partite più belle disputate dalla nostra squadra sono state quelle contro la W3 Maccarese, non solo il 3-0 con cui ci siamo imposti al Tamagnini, ma anche la sfida in casa loro, sono state due partite combattute fino alla fine, la posta in palio era alta, credo che possiamo recriminare qualcosa dopo il successo nella sfida di ritorno».

Tornando all’attualità Pomezia-Civitavecchia sarà arbitrata da Antonio Elia di Ostia Lido, sezione da cui proviene l’assistente Edoardo Venturini. L’altro guardalinee sarà Marco Martino di Roma 1.

