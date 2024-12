Le previsioni della vigilia si sono rivelate verità. Il Civitavecchia Calcio affronterà il Viterbo negli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza fase regionale. Questa la decisione della Lnd Lazio, che nelle scorse ore ha annunciato gli abbinamenti per il nuovo turno. La gara d’andata è prevista per mercoledì prossimo allo stadio Rocchi di Viterbo, con fischio d’inizio alle 15.30. Match di ritorno al Tamagnini mercoledì 30 ottobre, con la gara che prenderà il via alle 14.30, perché, nel frattempo sarà entrata in vigore l’ora legale. Un avversario sicuramente difficile per la squadra allenata da Massimo Castagnari, ma non tra quelle più complicate del lotto, in quanto tutte le squadre di maggior spessore, tranne Tivoli e Colleferro, sono avanzate nel tabellone ed infatti si sono resi necessari anche alcuni big match. Ci sarà da vedere se ci sarà il pathos del derby, anche se in una forma completamente diversa rispetto al passato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA