Un oro e due argenti al campionato regionale Assoluto Indoor al Guidobaldi di Rieti per la Tirreno Atletica. Il bellissimo pistino indoor a cinque corsie è stato favorevole ad Alessio Feuli che si aggiudica la batteria grazie al crono di 7”34 siglando, poi alla sfida a cinque, il personal best a 7”23 fregiandosi dell’argento della categoria Promesse. L’allievo Gabriele Cecchetti alla sua prima uscita assoluta sul rettilineo della velocità si attesta ad un ottimo 7”33 vincendo la batteria e quinto tempo in classifica, beffato però dallo stesso tempo di un altro concorrente in un’altra batteria che ha ottenuto lo stesso crono e che gli impedisce di correre la finale nelle cinque corsie per una differenza di 3 millesimi di secondo con l’avversario, rimane comunque una ottima prestazione per il ragazzo 2007.

Ancora conferme su tempi sotto gli 8” arrivano da Alessio Gabella in 7”91 e da Eric Pifferi in 7”84. Unica ragazza della spedizione reatina è Aurora D’Onorio che vince la batteria in 8”33 e con il 5^ tempo rientra nella finale dove chiude con il crono di 8”39 piazzandosi in 4^posizione. Allenatore in pista Lorenzo Patanè che riporta a casa “Moretti della Marta” oltre agli ottimi riscontri cronometrici sopra descritti, le medaglie Junior con l’argento di Matteo Bonamano ai 60 metri ostacoli corsi in qualifica a 8”85 e Gabriele Tarricone oro al salto in alto con la misura di 1,91m che gli permette di vestire la maglia di campione regionale Under 20.

