La retrocessione in Prima Categoria, a un mese di distanza, sembra essere stata smaltita dalla tifoseria, che non mollerà di seguire le sorti dei verdeazzurri. Al di là della categoria, come spesso recitano gli striscioni, anche per il prossimo campionato sugli spalti dell'Enrico Galli ci sarà la presenza degli ultras. Il gruppo di tifosi, composta da ragazzi, uomini e donne, ha dimostrato di non meritare la retrocessione.

»Devo ammettere che sono stati la grande sorpresa della stagione - ha detto il presidente Andrea Lupi - l'affetto che ci hanno dimostrato, seguendoci anche in trasferta, non è stato ripagato dalla stessa moneta. Sono stati il nostro dodicesimo, non ci sono aggettivi per sottolineare la loro presenza assidua. È con loro che vogliamo ripartire per fare una grande stagione, sperando che siano ancora tanti e ci confermino la loro presenza sugli spalti».

Per quanto riguarda la campagna acquisti, la prossima settimana saranno annunciati i primi colpi, in attesa di avere notizie più precise sul ripescaggio, le cui possibilità non sono alte. Ci potrebbero essere un paio di fusioni, che darebbero il via libera al ripescaggio dei cervi, che ad oggi, sono la seconda avente diritto.

