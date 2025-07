Quarantuno anni ed era ancora protagonista. Ma stavolta si interrompe la storia tra l’Active Network e il suo capitano di mille battaglie Davì Trindade, capitano e uomo immagine della società viterbese con la quale era legato da sette anni e che è stato il trascinatore autentico nella scalata sino alla massima serie. L’ufficialità della fine del rapporto l’ha comunicata la società viterbese sul suo profilo social: “Dopo sette stagioni mano nella mano, due promozioni fianco a fianco, 100 gol spettacolari in maglia nero arancio. Silenzioso capitano di mille battaglie, pensavamo che questo momento non sarebbe mai arrivato e infatti non ci sentiamo pronti a questo saluto. Dopo 7 indimenticabili stagioni si dividono le strade di Active Network e lo storico capitan Davì. A lui e alla sua splendida famiglia auguriamo il meglio per il futuro sportivo e privato”. Estate di importanti cambiamenti quindi per la compagine della Tuscia che in precedenza aveva annunciato la fine dei rapporti anche con George Lepadatu e Giacomo La Medica anche loro in forza al team da 7 anni. Della vecchia guardia è rimasto soltanto Giuseppe Curri che era già il vice capitano dell’Active.

