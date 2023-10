Seconda vittoria casalinga per i ragazzi della Ste.Mar.90. Una partita altalenante quella andata in scena sabato al PalaRiccucci, che ha visto la squadra ospite chiudere il primo quarto in netto vantaggio (13-27), grazie a ben sette canestri da tre punti. La reazione della formazione di Civitavecchia, però, non si è fatta attendere e si è andati alla pausa lunga in perfetto equilibrio (39-39). Rincorsa continua tra le due squadre negli ultimi due quarti, con i rossoneri di coach La Rosa che nel terzo quarto hanno effettuato il sorpasso e negli ultimi minuti della quarta frazione hanno ulteriormente incrementato. Il punteggio finale, nel tripudio del numeroso pubblico presente e dei tantissimi bambini rossoneri, è stato di 87-73.

Parziali: 13-27; 26-12; 24-17; 24-17.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 7, Nadin 4, Perriere 21, Kocan 4, Razzoli 14, Gianvincenzi, Bianchi, Tarricone, Di Nardo 3, Bottone V. 13, Balducci 13, Spada 8.

Smit Roma Centro: Nacchia 5, Vivero 11, Bonarrigo, Gaska 15, Spiti, Mitidieri, Filippo 11, Spinosa 8, Carboni 14, Antolini 9, Soliani n.e, Ghiurghi n.e.

