VITERBO - Grandi risultati della squadra propaganda della SSD NC Viterbo che apre al meglo il 2024. Da Roma e dalla piscina comunale di Anagni per i giovani nuotatori della Tuscia arriva un'ondata carica di ben sette medaglie d'oro. In entrambi gli eventi gli iscritti superavano i 400 selezionati dalle piú forti società del Lazio. La quattordicenne Angelica Onofri, già vincitrice lo scorso anno del titolo tricolore a Pesaro, al meeting romano si impone nei 50 stile libero e nei 50 rana categoria junior. Alla prova regionale FIN di Anagni Angelica bissa il successo e si laurea campionessa laziale FIN battendo la forte atleta dell'Aurelia Nobile Ginevra. Ad assaporare il gusto del gradino piú alto del podio altri quattro promettenti nuotatori viterbesi: Sofia Mezzera nei 50 stile libero, Matteo Pettinelli nei 100 misti, Adriana Gozzi nei 50 dorso e Rachele Turchetti nei 50 rana. Confermano i costanti progressi ltri giovani della n.c. Viterbo: Nicolò Fiorentini, Michele Natili, Lorenzo Guitarrini e Ludovica Bernini. Il coach Gianni Baleani che ha seguito la squadra in queste gare cosí commenta: «Angelica come ranista ha già tempi da finale nazionale ma contiamo nelle prossime gare di abbassare il personale; Sofia Mezzera e Adriana Gozzi non hanno accusato il cambio di categoria e nel Lazio sono riuscite a primeggiare con un pregevole riscontro cronometrico nelle gare a loro più congeniali; Rachele Turchetti passata quest'anno alla N. C. Viterbo si è messa in evidenza nella rana e si è migliorata sensibilmente nel delfino; tra i maschi si è distinto Matteo Pettinelli che ha dimostrato di essere un atleta completo potendo ben figurare in diverse specialità compresi i misti. Al di là del ricco medagliere, tutta la squadra ha evidenziato grandi miglioramenti tecnici e cronometrici per cui sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questa prima parte di stagione».

