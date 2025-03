Sabato primo e domenica due marzo presso il PalaSport di Tuscania è andato di scena il 1° Trofeo Karate Tuscania di kata (forme). La compagine del maestro Enrico Bruno, istruttore agonisti, e dell’allenatore Roberta Bruno, istruttore pre-agonisti, ha partecipato alla competizione con tanti atleti dai 5 ai 36 anni. Medaglia d’oro per Roberto Pomarico (Master maschili cinture nere) e Gabriele Di Girolamo (categoria Bambini maschili cinture arancioni).

Sono saliti sul podio anche Cristina Prudente, Nicolò Di Girolamo, Flavio Ruspantini, Andrea Mariani, Alberto Valletti e Tommaso Nicatsro.

«Passione e voglia di mettersi in gioco per imporre le nostre capacità - afferma il maestro Enrico Bruno - sono stati gli elementi vincenti per intraprendere anche questa competizione. In momenti in cui la concentrazione e gli stimoli sembrano non bastare più, risulta fondamentale il concetto di squadra. Tuttavia un grandissimo grazie dalla “Bruno Karate Team” va anche ai genitori, che in una domenica di sole e carri allegorici, hanno dato un grande supporto a tutti i ragazzi, sia morale che organizzativo, e che giorno dopo giorno li seguono guidandoli ed educandoli ai veri valori della vita e che con tanti sacrifici fanno sì che i loro figli possano confrontarsi con altre realtà e possano dar vita ai rapporti che si generano tra ragazzi con un’unica passione per il karate e lo sport».

