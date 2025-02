Un’altra domenica di Eccellenza, valevole per la 21esima giornata del Girone A, sta per andare in scena.

Quest'oggi, a partire dalle ore 11 fino alle 16.30 si svolgeranno tutti e nove i match del 21esimo turno.

La capolista W3 Maccarese, per confermare la prima posizione e quanto di buono fatto finora, affronterà allo Stadio Olindo Galli la compagine locale del Tivoli. Una trasferta difficile, visto xhe il Tivoli viaggia in quarta posizione e non è certo l’ultima arrivata.

Nelle parti più basse, invece, il Fiumicino, alla ricerca disperata di punti preziosi in ottica salvezza, ospita il Rieti, formazione ambiziosa che lo scorso anno ha lottato per il salto di categoria, ma attualmente ridimensionata dai risultati.

QUESTI I PRECEDENTI

A livello di recenti precedenti, la sfida tra Tivoli e W3 Maccarese ne presenta due.

In ordine cronologico, durante la stagione 2020-2021 i due club si affrontarono e l'incontro finì 1-1, con le reti degli allora giocatori Rubino (TI) e Tisei (W3).

Successivamente, il secondo precedente risale proprio all'annata attuale e al girone passato, quando la partita in casa dei bianconeri di mister Colantoni terminò 0-0.

Discorso simile tra Fiumicino e Rieti, avente un unico confronto, risalente alla sfida di andata.

Quest'ultima, vide i reatini trionfare di fronte il proprio pubblico con un netto 3-0, sconfiggendo i rossoblu grazie ai gol di Cenciarelli, Fiorentini ed Ortenzi.

