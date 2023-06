Dopo le premiazioni, ad opera della Fib per la promozione nella C Unica, a Cerveteri si comincia a lavorare per il futuro. Il club sta decidendo come muoversi per reperire i fondi necessari per sostenere dal punto di vista economico la stagione. Il primo ostacolo da superare è questo, si calcola che ci vogliano almeno 70mila euro per affrontare il campionato, cifra alla quale si potrà arrivare con la partecipazione di aziende locali. Il direttore generale De Stradis sta pianificando il futuro attraverso incontri e confronti, a partire dal primo cittadino Elena Maria Gubetti.

«Da parte dell'amministrazione c'è la massima collaborazione, troviamo che l'impegno di aiutarci è fondato - ha detto il direttore generale cerite - non possiamo nasconderci, affronteremo un campionato con costi più alti rispetto alla passata stagione, pertanto abbiamo bisogno di collaborazione e di sponsor per portare sempre più in alto il basket a Cerveteri. Per quanto riguarda il nome dell'allenatore, la prossima settimana sarà ufficializzata la riconferma del coach Russo, con il quale la società si metterà intorno al tavolo per adottare le linee di mercato».

