Finalmente, nella serata di domenica 16 marzo, la squadra di Divisione Regionale 1 della RIM Cerveteri BKL ha vinto la prima gara della sua stagione.

Dopo un digiuno troppo lungo rispetto al valore tecnico della squadra, i ragazzi guidati da coach Pica hanno trovato l’impresa nel momento più importante. Infatti, condannati ai play out dopo la regular season, i verdeblù hanno reagito, superando con il punteggio di 70-54 la Virtus Basket Fondi in una trasferta lunga e, anche per questo, dall’esito non scontato.

Subito avanti, i cerveterani hanno chiuso il primo quarto sul 21-7 e non hanno mai concesso ai pontini l’opportunità di rientrare. Nonostante la spedizione fosse limitata nel numero e condizionata dall’infortunio di Verdone, uscito per un colpo al sopracciglio, i giovani della RIM hanno amministrato il match.

Ora, serve proseguire su questa strada, cercando di ipotecare la salvezza in un gironcino complicato e lungo con ben 5 partite ancora da disputare.

Visto il numero dispari delle squadre con la RIM costretta al riposo nell’ultima rotazione della pool, la salvezza va conquistata con una giornata d’anticipo. Intanto, domenica 23 marzo alle ore 20.30, si accenderanno le luci del PalaRim dove i padroni di casa accoglieranno il Surrr…gelo Basket Alatri, formazione che si è aggiudicata con margine la sua partita del weekend, imponendosi 67-49 sulla Monety Albano Basket. Sicuramente il match dirà molto sul livello medio degli avversari.

