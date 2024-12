Notizie dalla Seconda Categoria dove domani alle ore 15 per il girone A si gioca l’importante recupero tra la Polisportiva Farnese e la Pro Alba Canino, sfida della tredicesima e ultima giornata del girone di andata che non si disputò lo scorso gennaio per il maltempo. Padroni di casa senza assilli e soddisfatti per un campionato con il ruolo di matricola affrontato senza assilli e con una buona quinta posizione. Opportunità importante per la Pro Alba Canino super capolista che vincendo domani a Farnese metterebbe una seria ipoteca sul trionfo nel gruppo A con annessa strameritata promozione al campionato di Prima Categoria visto che a soli cinque turni dal termine si ritroverebbe con 9 punti sull’Aurora Querciaiola e ben 11 sulla Vigor Acquapendente. Campionato straordinario quello della Pro Alba Canino di mister Bandiera e del presidente Stocchi, team ancora imbattuto e con uno score di 15 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Un dominio indiscusso.

Intanto giunge una novità decisamente inattesa dal girone B con la fine del rapporto tra il tecnico Francesco Carnevale e la società che ha deciso di esonerare l’allenatore per puntare sul mister Castagnola (ex San Pio X) nella volata finale di un campionato ancora tutto da decidere con la Vicus Ronciglione al comando con 38 punti e la coppia Dm Cerveteri e Atletico Monte Romano che insegue a due punti con una gara in meno giocata.

