La prima squadra dell’Atletico Civitavecchia si è aggiudicata la terza edizione del Memorial Antonio Mammoli, organizzato dal club del presidente Ermanno Muneroni per ricordare la storica figura del presidente gialloblu. L’occasione è stata importante, oltre per celebrare Mammoli, anche per festeggiare i 20 anni dalla fondazione dell’Atletico, con il club che ha voluto omaggiare molti dei personaggi che hanno portato avanti la società operativa a San Liborio con una targa ricordo. Presenti al campo di via Giulio Cerruti anche i parenti di Antonio Mammoli, visibilmente emozionati per l’evento. Presenti al campo anche l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e la consigliera regionale Emanuela Mari, che non hanno voluto mancare all’appuntamento, anche perché conoscevano direttamente Mammoli e la sua famiglia. Per quanto riguarda l’aspetto prevalentemente sportivo a vincere, come detto, è stata la prima squadra dell’Atletico, allenata da Simone Tangini, che si è imposta nelle due mini partite, la prima per 2-0 sull’Under 21 gialloblu, guidata da Daniele Pampinella, e poi nell’anticipo gustoso del campionato di Serie C2, contro il Quartiere Campo Oro, ai rigori dopo l’1-1 dei 30 minuti regolamentari. E il secondo posto è andato, a sorpresa, all’Under 21, che ha sconfitto, nell’ultimo incontro il Quartiere Campo Oro per 4-2, con mister Umberto Di Maio che aveva schierato una formazione ricca di seconde linee, per dare spazio a tutta la rosa. L’Atletico ha reso omaggio al club del presidente Antonello Quagliata, ospite della serata, che è stata vissuta pienamente nonostante qualche goccia di pioggia, anche perché, la scorsa settimana, Atletico e Qco hanno dato vita ad un rapporto di collaborazione nello spirito di “avversari sempre, ma nemici mai”.

