LADISPOLI - «Ancora una volta l'unica palestra scolastica di proprietà del comune di Ladispoli, adatta ad ospitare allenamenti e partite per le categorie giovanili e senior di basket (dall'under 13 in su) sarà di fatto indisponibile fino alle 19 di tutti i giorni per le associazioni sportive come la Dinamo (non per tutte, solo per quelle come la Dinamo)». A puntare il dito contro il "no" arrivato dal dirigente scolastico Riccardo Agresti ad aprire le porte della palestra in orario pomeridiano è la stessa società sportiva che anche quest'anno si ritroverà a dover individuare un altro luogo dove poter fare allenare i suoi ragazzi. «Ancora una volta non si capisce quali saranno le attività sportive scolastiche che dureranno fino alle 19 di ogni giorno della settimana. Ancora una volta - incalzano dalla Dinamo - è assolutamente verosimile che si assisterà al triste spettacolo di una palestra chiusa, vuota, con le luci spente tutti i pomeriggio autunnali e invernali, o forse addirittura peggio.... Ancora una volta la Dinamo continuerà a cercare di tutelare e far valere i suoi diritti e quelli dei suoi 200 iscritti, nella stragrande maggioranza ragazzi che vivono e crescono a Ladispoli, in ogni modo e in ogni sede, con ancora più determinazione e attenzione al rispetto delle regole».

