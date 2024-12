Definito il quadro della prossima Serie A di calcio cinque 2024/2025. L’ultimo tassello è stato “coperto” sabato con la disputa della finalissima dei playoff tra la compagine del Vitulano Drugstore Manfredonia allenata dall’ex tecnico dell’Active Network David Ceppi e il Pordenone. Il successo ha arriso alla compagine pugliese ai tiri di rigore. Ed ecco quindi le magnifiche sedici della prossima Serie A e la loro suddivisione in regioni: Prezioso Casa Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino, Sporting Sala Consilina e Benevento (Campania); Olimpus Roma, Ecocity Futsal Genzano, Fortitudo Pomezia e Active Network Viterbo (Lazio); Came Treviso e Petrarca Padova (Veneto); L84 Torino (Piemonte); Meta Catania (Sicilia);Italservice Pesaro (Marche); Pirossigeno Cosenza (Calabria); Vitulano Drugstore Manfredonia (Puglia). Oltre al Manfredonia le news assolute sono Benevento e Petrarca Padova che avevano ottenuto la promozione diretta in Serie A vincendo i rispettivi gironi del campionato di Serie A2 Elite. Il prossimo campionato di Serie A prenderà il via sabato 12 ottobre e sarà anticipato di tre giorni (mercoledì 9 ottobre) dalla finale della Supercoppa italiana tra la vincente della Coppa Italia nel 2023(il Napoli) e il Meta Catania che nei prossimi giorni si giocherà la finale scudetto proprio con il Napoli di mister Colini che dopo il trionfo in Coppa cerca un magico bis. Napoli che in semifinale ha avuto la meglio dopo gara 3 contro la forte compagine della L84 Torino esugnando dopo i supplementari per 5-4 il campo dei piemontesi nella sfida decisiva.

