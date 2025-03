Grave, grave, davvero grave. È la situazione della Nc Civitavecchia, che rimedia addirittura la quinta sconfitta consecutiva nel campionato di serie B. Ma il nuovo disco rosso che è giunto non è sulla stessa linea degli altri, perché i rossocelesti hanno perso in casa, al PalaGalli, per 11-9 contro l’ultima in classifica, la Rari Nantes Vis Nova. È stata una gara giocata senza mordente e senza ritmo da parte degli uomini di Aurelio Baffetti, che per tre quarti non hanno dimostrato di avere la classica voglia di vincere che ci si attende in confronti come questi, dove magari manca l’espressione tecnica migliore, ma l’agonismo e la determinazione fanno divertire lo stesso il pubblico che accorre in tribuna. Sin dai primi minuti a prendersi la scena sono gli ospiti, che vanno avanti già dal primo quarto e poi addirittura allungano il margine successivamente. Non è finita: a metà del terzo parziale il tabellone fissa il 9-3 in favore dei leoncini, avanti di ben sei reti nei confronti di una Nc che annaspava sempre di più. Solo nell’ultimo quarto c’è stata una reazione, ma neanche troppo pronunciata dei ragazzi di Baffetti, ma era ormai troppo tardi per tentare un clamoroso recupero, con il punteggio che dice -2, ma per tanti minuti il divario è stato nettamente maggiore rispetto a quello nel risultato complessivo dell’incontro. Proprio nel momento cardine del match la Nc si è trovata a fare i conti con le espulsioni definitive di Carlucci e Muneroni, che hanno ridotto ancora di più le scelte di una squadra che aveva già delle difficoltà evidenti per l’assenza per squalifica di Romiti ed il solo Chiarelli a supportare la parte terminale del gioco come centroboa di ruolo. Tripletta per Pagliarini, doppiette per Carlucci e Calì. Ma la classifica comincia a farsi davvero tenebrosa per la formazione civitavecchiese, che termina il girone d’andata con soli sette punti in graduatoria e soprattutto il penultimo posto, con +3 nei confronti della Rari Nantes Vis Nova e le altre pretendenti che si stanno allontanando. Vince, anche se non convince particolarmente, l’Ipertecnica Centumcellae nel campionato di serie C. Al PalaGalli, prima del via dell’incontro della Nc, i biancorossi hanno sconfitto nettamente i sardi della Promogest per 19-7. Paradossalmente possiamo parlare di un successo fiacco per la formazione diretta da Roberto Barbaro, che nei primi due quarti avrebbe potuto chiudere a doppia mandata l’incontro se non avesse sprecato numerosi occasioni sotto la porta del team di Quartu Sant’Elena. Ma alla fine non ci sono mai stati dubbi, con la Centumcellae che ha dimostrato di essere di tutt’altra pasta rispetto ad un avversario che dovrà guadagnarsi in altre vasche la salvezza. Cinquina per Pierri, poker per Di Bella. C’è stato anche il momento di poter vedere in vasca il giovanissimo classe 2010 Pezone. Con questo successo l'Ipertecnica Centumcellae continua l'assalto alle posizioni di vertice, occupate da Grifone e Promosport. «Come sempre abbiamo preso la partita sottogamba - commenta mister Roberto Barbaro - è una partita che poteva avere un più largo divario, però diciamo che l'importante era portare a casa i tre punti per non perdere di vista le prime due della classe».

©RIPRODUZIONE RISERVATA