Ancora una partita senza vittoria per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. A Bologna i rossocelesti hanno trovato solo un 8-8 contro l'Osimo ed alla fine non possono essere rammaricati più di tanto, perché la sconfitta, ad un certo punto, sembrava nell'aria. Lo spartito è sempre lo stesso degli ultimi tempi: partenza avvolgente del sette di Aurelio Baffetti e poi improvviso blackout, che favorisce il ritorno degli avversari. Si comincia con un 3-0 liscio liscio per la Nc, che sembra essere di un'altra pasta rispetto ai pirati. Ma nel secondo tempo, quando il tabellone dice 5-1, lentamente, succede l'incredibile e i marchigiani innescano un parziale di 7-1, che ricorda tanto il clamoroso 8-0 visto a Sori contro la Locatelli. Tutto quello che riusciva nel primo tempo, improvvisamente non riesce più e i civitavecchiesi sembrano entrare in un circolo dal quale non riescono ad uscire. I rossocelesti colpiscono una traversa su rigore, dall'altra parte Visciola nega la gioia del gol su una controfuga “uno contro zero”. Nel finale, quando il pessimismo sembra regnare, Pagliarini trova una palombella clamorosa che dà morale ai compagni, ma i padroni di casa tornano sul +2. Proprio nel momento culminante Minisini tira fuori gli artigli e segna una doppietta che regala un punto alla Nc, che si mantiene sempre prima in classifica, ma ora nel mirino delle dirette concorrenti. Dal punto di vista realizzativo, in evidenza capitan Romiti con un poker, tripletta per Minisini, completa lo score Pagliarini.

