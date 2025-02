Ancora uno stop casalingo per la Nc Civitavecchia. I rossocelesti sono stati battuti nella casa del PalaGalli dalla Libertas Roma Eur per 13-10 nella settima giornata del campionato di serie B.

È stata una partita complicata per la formazione guidata da coach Aurelio Baffetti, che ha dovuto fare i conti con le assenze di Romiti e Muneroni, cosa che ha portato ad un cambiamento dei piani.

Ed alla fine è stata terza sconfitta consecutiva per i civitavecchiesi, che perdono la zona tranquillità della classifica e, per via dei risultati concomitanti delle altre vasche, finiscono addirittura in penultima posizione, in un periodo non roseo, visto che, come detto, si tratta del terzo stop di fila, il secondo al PalaGalli, dopo quello giunto nel fine settimana precedente contro il Pescara.

La trasferta contro l’Osimo e la gara casalinga non troppo ostica contro la Rari Nantes Vis Nova concluderanno il girone d’andata.

Discorso diverso, invece, per l’Ipertecnica Centumcellae in serie C. Sabato sul velluto per i ragazzi di Roberto Barbaro, che hanno devastato la Luna per 34-5 nella piscina sarda di Sestu. Ovviamente la gara è stata un monologo dei biancorossi, che hanno realizzato gran parte delle segnature in controfuga. Esordio speciale per Alessio Caponero, autore di sette reti, così come Andrea Muneroni. Cinque i sigilli di Cirone. Primi gol all'esordio anche per Guida e Feoli.

«La squadra si è comportata bene sin dall'inizio - afferma mister Roberto Barbaro - l'avversaria non era delle migliori, però l'atteggiamento e l'approccio alla partita mi è piaciuto, anche perché avevamo molti giovani, con 11 giocatori che sono andati a segno. Abbiamo insistito fino alla fine, cercando di essere molto duttili in difesa. I ragazzi hanno aiutato i più piccoli c'è stato un buon esordio di Alessio Caponero».

La classifica vede l’Ipertecnica Centumcellae sempre in vetta con 12 punti dopo quattro giornate, in compagnia di Promosport e soprattutto Grifone, che sarà il prossimo avversario sabato al PalaGalli.

