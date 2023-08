Arriva tra le file civitavecchiesi un'altra giovane di grande talento. Si tratta di Valentina Cosentino che con la Nautilus giocherà la terza stagione consecutiva in A2, dopo le due precedenti con F&D H2O e Roma Vis Nova. La società del presidente Alberto Braccini farà dunque affidamento sulle prestazioni di una giocatrice giovane e versatile. Le prime bracciate in acqua arrivano prestissimo e la passione per la pallanuoto spinge Cosentino a giocare con l'Anguillara Nuoto tutte le giovanili con qualche presenza in serie B.

Dopo tanti anni ad Anguillara arriva l'esperienza nella capitale con la SIS Roma, dove gioca i campionati giovanili e le semifinali e finali scudetto.

Seguono due partecipazioni al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa Lazio con cui vince una medaglia d’argento e una di bronzo e infine l'esperienza in A2.

Con entusiasmo Valentina Cosentino: «La scelta Nautilus è stata fondamentale per me. Mi sono trovata subito bene con la squadra e ho trovato il progetto sportivo interessante e con obiettivi chiari ed ambiziosi. Scegliere Nautilus significa scegliere qualità e continuità quotidiana nell'allenamento. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e di fare un’esperienza fuori casa, è un'occasione che stavo aspettando per crescere e fare nuove esperienze, sono sicura mi segneranno per il resto della vita. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e del mister Lisi. Darò tutta me stessa, questo è sicuro».

