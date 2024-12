Si sono comportati egregiamente gli atleti della Mtb Santa Marinella nelle recenti manifestazioni dedicate al ciclismo su strada.

Impegno contro il tempo a Paestum, in Campania, per lo specialista di queste gare Gianluca Magnante alla Cronometro dei Templi portata a termine al settimo posto di categoria élite sport e terzo gradino del podio tra i tesserati CSI in virtù della validità di Campionato Nazionale sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano.

Lo scorso 13 marzo a Grilli, in Toscana, la prima prova del Trittico della Maremma ha evidenziato le ottime individualità di Pierluigi Stefanini classificatosi 18°assoluto e settimo di categoria master 7.

Stefano Martinelli ha compiuto amatorialmente l’intero percorso della Milano-Sanremo per anticipare i professionisti della nota Classicissima di primavera e lo ha portato a termine in undici ore e 6 minuti, sia come momento per tenersi in forma nelle gare endurance che per il piacere di trascorrere una giornata a tifare a bordo strada i professionisti.

Ancora su strada, lunghe pedalate per la coppia Andrea Somma e Gianluca Piermattei che hanno testato gambe e fiato per misurarsi sul tragitto della Randonnèe di Napoli portata a termine in 8 ore e 34 minuti con 181,5 chilometri e 2.339 metri di dislivello complessivo.

L’unico atleta del roster santamarinellese impegnato nel fuoristrada è stato Gianfranco Mariuzzo che ha scelto la JeSOLO Gravel di 128 chilometri come forma di allenamento per le prossime gare a cui parteciperà.

