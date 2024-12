È mancato solo l’oro, ma la squadra agonistica della Meiji Kan è tornata con ben cinque medaglie dai campionati italiani di karate Fik 2024. La competizione nazionale più prestigiosa ed importante della stagione agonistica 2024 si è tenuta lo scorso fine settimana al PalaRoma di Mintesilvano (Pescara) e ha visto la partecipazione, nelle sole classi agonistiche, di oltre 850 cinture nere in rappresentanza di 107 società, finaliste da tutte le precedenti selezioni regionali. Un impegno notevole con categorie gremite di iscritti e con un livello tecnico altissimo.

«Ottenere ogni singola medaglia- commenta la maestra Virginia Pucci - è diventata oramai una impresa, tant'è che in questa occasione diversi campioni continentali sono stati scalzati dal podio da giovani emergenti».

I colori del karate civitavecchiese anche questa volta sono stati ben difesi dai ragazzi della storica palestra di via Terme di Traiano; medaglia d'argento, classe kumite Seniores, conquistata da Mattia Bonomi, che dopo tre incontri vittoriosi e con una condotta di gara di alto livello tattico doveva cedere il primo posto ad un bravo atleta siciliano nel combattimento di finale . Completa il successo Meiji Kan nella classe regina dei Senior (18-40 anni) lo splendido bronzo ottenuto da Luca Pierini, capitano della formazione locale, che ha perso l’accesso alla finale con il campione d'Italia su un colpo di dubbia interpretazione arbitrale. Medaglia di bronzo per la campionessa Marianna Marcelletti, che nella classe Juniores ha vinto due incontri prima di perdere l'accesso alla finalissima; c'è da dire che con il bronzo ottenuto in questa gara Marianna ha conquistato il posto in Nazionale e rappresenterà l'Italia ai campionati del mondo a Buenos Aires dal 23 al 28 ottobre. Ottime medaglie di bronzo anche nella specialità kata, a riprova della completezza tecnica degli atleti della maestra Virginia Pucci: Flavia di Cicco conquista il podio nella classe Juniores mentre Jacopo Scala sempre il bronzo nella classe Cadetti. Scala si è dovuto accontentare del 5° posto tra i Cadetti nel kumite mentre 7° posto per il giovanissimo Lorenzo Saitta, alla sua prima finale nazionale nella specialità kumite Esordienti. Beatrice Tamburrini, infine, giunge quinta nei kata Juniores alle spalle della sua compagna di palestra Flavia di Cicco.

