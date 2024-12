In tre a lottare per il primo posto finale che garantirà la partecipazione al prossimo campionato di calcio di Eccellenza. La 26esima giornata nel girone A di Promozione ha confermato che la regina Sorianese e le inseguitrici Urbetevere e Tolfa hanno una marcia in più. Sorianese operaia e determinata sul fango di Canale Monterano e vittoria in rimonta per 2-1 con reti di Cologna e Polidori dal dischetto e che sale a 55 punti, le resta ad un punto il team romano dell’Urbetevere che ha vinto un match tutt’altro che semplice per 3-1 sul terreno del lanciato Tarquinia che era reduce da sei risultati utili consecutivi ed ha risposto anche il Tolfa che segue a 51 punti dopo aver vinto per 1-0 a Castel Sant’Elia togliendo ai viterbesi le residue ultimissime chance di lottare quanto meno per i un posto nei playout. Destino per Castel Sant’Elia e Canale Monterano che appare segnato per gli ultimi due posto che consegnano la retrocessione diretta. Perde l’imbattibilità casalinga il Ronciglione United sconfitto per 2-1 dal Borgo Palidoro e buon per i cimini che gli attuali 35 punti li tengono in una posizione ancora tranquilla e piccolo passo in avanti per il Pescia che supera indenne per 0-0 la gara esterna contro il pericolante Cerveteri e mette un altro mattoncino alla costruzione della sua salvezza. Negli altri match esce dai giochi promozione il Palocco che resta fermo a 48 punti dopo la sconfitta interna contro l’Ostiense ed ora tallonato ad una lunghezza dal Santa Marinella vittorioso di misura sul Fregene Maccarese. Per la zona playout infine vittoria d’oro della DuepigrecoRoma per 3-1 su un Parioli in grossa difficoltà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA