Un weekend che sarà difficile dimenticare. È quello che ha vissuto Ludovica Legittimo presso il PalaPellicone di Ostia, in occasione degli Italiani Juniores, dove le è stato consegnato il premio della settima edizione “Premio Matteo Pellicone” dal Presidente della Fondazione Marina Pellicone, moglie di Matteo Pellicone, fondatore della Federazione Fijlkam. La karateka civitavecchiese è stata premiata come migliore atleta femminile dell’anno. Presenti tutte le alte cariche della Fijlkam. La “piccola donna” dello sport civitavecchiese ha poi partecipato alla finale nazionale del campionato Juniores, dopo una settimana passata a letto con l’influenza e quindi non in forma ideale, ha comunque conquistato l'argento.

