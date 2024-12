Diventano tre i nuovi ingressi per la Futsal Academy. Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala dell’Ivan Lottatori, la società del presidente Elso De Fazi ha ufficializzato l'accordo, con tanto di firma l’occasione, con Cristian Trappolini (nella foto) e Manuel Terzini, che tornano a far parte della squadra diretta da mister Vincenzo Di Gabriele.

Del primo è freschissima la notizia del suo addio alla Pisana, con cui ha conquistato l’accesso ai playoff di serie C1.

L'esterno, invece, aveva interrotto la sua esperienza con la Futsal Academy qualche mese orsono per motivi di lavoro ed ora ha deciso di abbracciare nuovamente il progetto.

Intanto procede il lavoro del ds Andrea Scorpioni per l'allestimento del roster: nel mirino un pivot che ha giocato in serie A2 nella scorsa stagione ed un portiere di valore, a cui vanno aggiunti diversi giovani.

«Stiamo riempiendo il nostro roster pian piano - afferma il direttore sportivo Andrea Scorpioni - tassello dopo tassello, inserendo dei giocatori che quest'anno speriamo ci facciano fare un campionato di vertice. I nomi parlano da soli: dopo Dario Lopez e dopo la riconferma di Mori e Giocondo, ora con Trappolini e Terzini già abbiamo fatto un bel passo avanti. Chiaramente abbiamo intenzione di prendere altri giocatori, possibilmente in altri ruoli, sotto le indicazioni anche del mister. Vogliamo alzare il livello della squadra e stiamo cercando di fare un mix tra giocatori di livello, con Trappolini e Dario Lopez. La dimostrazione di questo sono anche i tanti giovani di tanta qualità, che faranno parte del gruppo. Secondo noi questa potrebbe essere una miscela giusta per vincere la C1. Non ci nascondiamo: vogliamo tornare a disputare il campionato di serie B. L'obiettivo è questo, non sarà facile, perché sappiamo a Roma allestiranno squadre sempre più competitive, ci dobbiamo provare perché abbiamo tutte le possibilità e abbiamo l'intenzione di farlo, anche in prospettiva di prendere il PalaSport per fare la serie B e tornare ai vecchi fasti dell’As Civitavecchia Calcio a 5».

©RIPRODUZIONE RISERVATA