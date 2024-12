La Futsal Academy muove la classifica nel campionato di Serie C1. All'Ivan Lottatori i nerazzurri hanno pareggiato per 2-2 contro l'Aranova.

Non è stata una gara semplice per la squadra di Umberto Di Maio, che ha dovuto fare i conti, così come gli avversari, con un campo molto veloce a causa delle piogge delle ultime ore.

Per due volte gli avversari sono andati in vantaggio e per due volte i civitavecchiesi hanno recuperato, prima con una punizione splendida di Sarracco e poi con il gol definitivo di Mondelli in contropiede.

Grazie a questo pareggio La Futsal Academy si porta a +13 sull'ultima in classifica e quindi ha un cuscinetto di cinque punti rispetto al recinto per evitare i playout.

©RIPRODUZIONE RISERVATA