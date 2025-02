Per la prima volta nel campionato di serie C1 la Futsal Academy perde di fronte al pubblico dell’Ivan Lottatori. E chi se non la capolista La Pisana poteva bruciare l’imbattibilità del quintetto di Vincenzo Di Gabriele, nel confronto terminato sul 3-1 in favore dei romani, che hanno ripreso quota e sperano di poter portare a casa la vittoria del girone B. Discorso diverso per gli uomini di Di Gabriele, che non sono riusciti a fare quel passo in più per poter ancora aspirare alla seconda posizione. Anzi, la classifica ha dato brutte notizie, con la Lidense che ha scalzato i nerazzurri dalla terza posizione. Ora la Futsal è quarta con 39 punti e sotto ha tre squadre che le vogliono rubare letteralmente la scena, anche perché sono in condizione di operare il sorpasso già nel prossimo turno, ricordando che ne mancano solo quattro al termine della regular season. Tornando all’attualità della sfida contro La Pisana, l'unica rete civitavecchiese è stata dell'ex Trappolini. «Abbiamo interpretato bene la gara - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - il primo tempo abbiamo chiuso 1-1 sbagliando un paio di superiorità. Nel secondo tempo La Pisana è stata superiore e ha meritato di vincere. Le responsabilità della sconfitta è solo mia perché i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Restano 4 finali e dobbiamo dare tutto per arrivare ai playoff».

Sconfitta anche per il Santa Severa, che si arrende per 7-0 sul campo del Tc Parioli, in una stagione sempre più da dimenticare.

E da dimenticare è stato anche il sabato della serie C2, visto che sono giunte due sconfitte, entrambe per 4-1. Ad Anguillara il Quartiere Campo Oro ha perso contro i padroni di casa. Niente da fare per la squadra di Umberto Di Maio, nonostante il gol di Pernelli, in un altro match che non ha preso l'indirizzo giusto. La situazione playoff si complica davvero tanto. Servirà un percorso perfetto d'ora in poi per mantenere le speranze, visto che i punti di distacco dai playoff sono aumentati a 10. «Nonostante la sconfitta sono soddisfatto della prova della squadra - dichiara il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - i ragazzi hanno tenuto testa ad una delle squadre più forti del campionato, che ha a disposizione tanti ragazzi stranieri di valore. Il punteggio è bugiardo, siamo rimasti in scia dell'Anguillara per larghi tratti e poi all'ultimo abbiamo incassato il 4-1. Peccato solo per qualche ingenuità di troppo sui gol subiti. Sono fiducioso per i prossimi impegni, anche se ora non potremo permetterci più errori». «Sono soddisfatto dell'impegno che ci hanno messo i ragazzi - afferma il presidente Antonello Quagliata - faccio i complimenti a loro ed a mister Di Maio. E' vero che la zona playoff si è allontanata, ma ricordo che arrivando tra le prime cinque della classifica avremo buone possibilità di accedere al ripescaggio in serie C1».

Continua il girone di ritorno pessimo dell’Atletico, che cede per la terza volta davanti al pubblico amico del San Liborio Stadium nel giro di poco tempo. Sul green di via Cerruti i gialloblu hanno perso anche loro, per 4-1, contro il District Seven. Non comincia al meglio l’esperienza in panchina di Massimo Pierantoni, che dovrà lavorare molto su una squadra che non sta vivendo un momento particolarmente ispirato di forma e che sembra aver perso tanta fiducia. I civitavecchiesi hanno chiuso sotto di una rete il primo tempo. Nella ripresa c'è la reazione con la rete di Maggi, ma bastano un paio di attimi ed ecco che i padroni di casa vanno nuovamente avanti e ci vanno di due reti. L'espulsione di Maggi fa calare le tenebre su una squadra in chiara difficoltà, che deve iniziare a guardarsi dietro ed ad ottenere delle vittorie scaccia-crisi e che garantiscano almeno la salvezza. «La squadra ha dato tutto - afferma il direttore sportivo dell'Atletico, Ermanno Muneroni - i ragazzi sono stati professionali e vanno elogiati. Purtroppo il percorso è in salita. Dobbiamo rimboccarci le maniche per tornare ad una vittoria che sarebbe scaccia crisi e che ci darebbe serenità. Ci sono rimaste sei finali, c'è un po' di nervosismo per la situazione che si è creata, ma dobbiamo concentrarci sulle prossime partite con il nuovo tecnico Massimo Pierantoni. Purtroppo sabato prossimo avremo delle defezioni, ma siamo comunque fiduciosi, pensiamo sempre che questo gruppo ci possa dare delle belle soddisfazioni».

