Seconda gara casalinga nel giro di quattro giorni per la Futsal Academy, impegnata nella terza giornata del campionato di Serie C1. I nerazzurri saranno di scena all’Ivan Lottatori domani alle ore 15, per la difficile gara che li attende contro la Vigor Perconti. Entrambe le contendenti sono nel gruppone al secondo posto con quattro punti, dietro il Santa Gemma che è a punteggio pieno. Dopo il successo stentato sul Bracelli e la goleada ai danni dell’Albano in Coppa Italia, con il risultato di 10-1 che lancia i civitavecchiesi verso l’accesso agli ottavi di finale, i civitavecchiesi stanno cercando di raggiungere l’amalgama migliore, dopo un’estate ricca di colpi sfiziosi, ma anche di obiettivi mai visti nella storia recente del movimento locale. «La partita di domani ci dirà a che punto siamo con la costruzione della nostra identità - afferma mister Vincenzo Di Gabriele. Loro sono attrezzati, come stanno dimostrando, per vincere e sappiamo le difficoltà della gara. Giocondo, Tirante e Lopez non sono a disposizione. Recuperiamo Aruanno che decidiamo oggi se portarlo. Per il resto confermiamo tutti quelli di martedì con Mei e Taldini che saranno con noi anche sabato».

QUI SERIE C2. Per un campionato che prosegue ce ne è uno che comincia, visto che il mese di ottobre tiene a battesimo il campionato di Serie C2 che quest’anno vedrà la presenza di due squadre civitavecchiesi. Storico esordio per il Quartiere Campo Oro che dopo la costituzione del settore calcio a 5 e l’acquisizione del titolo avvenuta nel mese di luglio, parte con il suo percorso, affrontando domenica alle ore 18 il Vallerano, una delle squadre maggiormente accreditate per il successo finale. Le previsioni danno un Tamagnini pieno per dare le energie giuste alla squadra di Umberto Di Maio, con out l'indisponibile Cassanelli e Sarracco in dubbio per un infortunio alla mano. Capitolo mercato: la società ha scelto di non tesserare il giocatore argentino in ballo. Il presidente Quagliata, il direttore sportivo Antonucci e mister Di Maio sono in contatto con due talentuosi giocatori spagnoli, ex della cantera del Barcellona.

Via anche al campionato dell’Atletico, che inizierà la sua avventura, in conseguenza del ripescaggio, dal difficile campo del Progetto Futsal. Fischio d’inizio fissato domani alle ore 15. Saranno assenti Alessio De Amicis e Lipparelli. «Ci attende un impegno difficile - dichiara il tecnico Tangini - affrontiamo una squadra che ha fatto degli investimenti di spessore e sarà subito uno scontro tra squadre che hanno voglia di fare bene. Purtroppo non abbiamo potuto allenarci ieri a causa della pioggia, ma vedo i ragazzi pronti per questo esordio con la massima concentrazione».

