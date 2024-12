È cominciata dalla ridente passeggiata del porticciolo di Riva di Traiano la nuova avventura della Flavioni, che ripartirà dal campionato di serie B. Nonostante la decisione della società di rinunciare al titolo di serie A2 e di prendere parte alla nuova categoria presentata quest’anno dalla Figh, il gruppo diretto da Patrizio Pacifico si è radunato per cominciare a faticare, per una stagione che, si spera, dia maggiori soddisfazioni rispetto alla precedente. Non dovrebbero esserci scossoni nel roster delle gialloblu, a parte la questione riguardante il capitano Federica Ferretti, che potrebbe lasciare il gruppo per motivi personali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA