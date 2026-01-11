Allo stadio Salveti la Flaminia di mister Nofri supera con tre reti i padroni di casa del Cassino di mister Mancone grazie a un’ottima prestazione di squadra e un Torrielli provvidenziale a inizio secondo tempo. Dopo i primi minuti di consueto studio tra le due squadre, gli ospiti passano in vantaggio al quarto d’ora: a seguito di un pressing ben organizzato, Polidori riceve palla al limite dell’area e, dalla sinistra, con il piatto supera Lovecchio per l’1 a 0. I rossoblù continuano a costruire buone trame offensive e creano altre due occasioni importanti. Prima Polidori stoppa il pallone al limite con il petto e prova la semi-rovesciata, servendo involontariamente Sirbu, che calcia forte sul primo palo trovando un ottimo intervento del portiere. Pochi istanti dopo, invece, un rapido scambio sulla sinistra tra Sirbu, Casoli e Falilò favorisce ancora il numero 10 che, però, da posizione molto defilata non impensierisce Lovecchio. Importante anche il contributo dell’attaccante Tascini, bravo a cucire il gioco tra i reparti e lavorare molto per la squadra. I padroni di casa, invece, rispondono con un gioco più fisico, cercando la soluzione su palla lunga e provando a rendersi pericolosi sui calci piazzati, senza però giungere pericolosi dalle parti di Torrielli. Nella ripresa, invece, il Cassino rientra in campo spronato dal proprio allenatore e, nei primi minuti di gioco, va vicinissimo al pareggio: è miracoloso, infatti, un salvataggio di Torrielli su una conclusione potentissima da pochi metri di Raucci, con il pallone che, dopo aver toccato le mani del portiere, si stampa sulla traversa. Superato il momento di difficoltà la Flaminia riprende a macinare il gioco, pungendo in contropiede. A dieci dalla fine Tascini, infatti, lanciato in profondità si defila e calcia fuori dalla destra. Preludio del raddoppio che arriva al minuto 88, quando lo stesso Tascini davanti a Lovecchio serve D’Angelo che insacca. Nei minuti di recupero, con il Cassino sempre più allungato alla ricerca disperata del pareggio, ancora Tascini riceve palla dalle retrovie e con l’esterno illumina per Sirbu, il quale con il piatto destro sigla il 3 a 0 che chiude la partita. Al triplice fischio festeggiano, quindi, gli uomini di mister Nofri Onofri che salgono a 26 punti in classifica e si avvicinano alla zona play-off. Cassino di mister Mancone, invece, che resta ultimo a quota 11.

CASSINO: Lovecchio, Raucci, Plini (1’st Merolla), La Gamba, Veron, Del Gesso, Nardelli, Orlando (36’st Magliocchetti), Figliolia (36’st Maini), Carnevale (23’st Rossi), Sorrentino (1’st D’Alessandris). A disp.: Fiacco, Pede, Verrecchia, Vairo. All.: Mancone.

FLAMINIA: Torrielli, Massari, Penchini, Achy, Ricozzi, Bonugli, Casoli (38’st Fulga), Falilò, Tascini, Sirbu, Polidori (24’st D’Angelo). A disp.: Conti, Ortenzi, Neri, Falli, N’Goma, Orlandi, Maccari. All.: Nofri

RETI: Polidori 15’pt, D’Angelo 43’st, Sirbu 46’st

ARBITRO: Angelo di Marsala ASSISTENTI: Cafisi di Nocera Inferiore, Maffia di Agropoli

NOTE: Ammoniti: Plini, Merolla.

