Ventottesimo turno del campionato di Serie D girone G e domani i fari sono tutti puntati sul “Madami” di Civita Castellana dove alle ore 14.30 la Flaminia ospita la capolista Cavese. I rossoblu di Nofri dopo la frenata di sette giorni fa sul terreno del fanalino di coda Boreale con lo scialbo 1-1 cercano una grande prestazione al cospetto della prima della classe che sembra aver messo il primato in cassaforte (+9 sulle inseguitrici Romana Fc e Cassino e +10 sulla Nocerina) ma che bisogna vedere come reagirà al clamoroso flop casalingo di sette giorni fa quando ha perso davanti al suo sconcertato pubblico per 3-2 con la Nuova Florida, formazione che sta lottando per non retrocedere e che doveva vincere un match da dicembre. Previsto il pubblico delle grandissimi occasioni con quella che sarà una massiccia invasione dalla Campania dei sostenitori della Cavese previsto in quasi ottocento unità. E proprio per questo motivo alla tifoseria ospite è stata riservata la più ampia tribuna centrale. Formazioni al gran completo e Flaminia che proverà a cogliere un risultato prestigioso contro la prima della classe. Arbitra Cortese di Bologna (assistenti Mino di La Spezia e Galieno di Ascoli Piceno). Questo l’intero programma del 28esimo turno: giocata oggi Nocerina (47)-San Marzano (36). Domani alle ore 14.30 Atletico Uri (27)-Sassari Calcio Latte (31), Sarrabus Ogliastra (42)-Cynthia Albalonga (38), Flaminia (37)-Cavese (57), Ischia Calcio (45)-Romana Fc (48), Nuova Forida (25)-Budoni (19), Ostia Mare (41)-Boreale (19) e Trastevere (31)-Cassino (48). Alle ore 15 Gladiator (24)-Anzio (28).

