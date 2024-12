Stefano Scardala confermato per la quarta stagione di fila direttore sportivo della Flaminia Civita Castellana. La società rossoblu dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 con un quinto e sesto posto gli ha rinnovato la fiducia. Scardala potrà da oggi guidare il calciomercato del club civitonico che nella prossima stagione 2024-2025 affronterà la diciassettesima stagione consecutiva in Serie D. Un ben record. Alla Flaminia con l’arrivo di Stefano Scardala sono arrivati molti giocatori in età di Lega come Marco Pagliari, Lorenzo Sabbatini che oggi sono riconcorsi da tante squadre di categoria superiore e nell’ultimo campionato si è messo in evidenza il giovane portiere Filippo Faralli.

«Ringrazio la società della fiducia che ha nei miei confronti - ha detto Scardala - sono pronto ad allestire il nuovo organico e a riconfermare molti dei protagonisti della scorsa stagione».

Le parole del presidente Francesco Bravini: «Ripartiremo, insieme a Stefano - ha sottolineato - e lo faremo come sempre con un progetto serio, concreto e lungimirante. È stato costruito qualcosa di importante in queste due stagioni poiché sono state gettate le basi per la squadra che verrà».

