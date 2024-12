CIVITA CASTELLANA – Tutto è pronto in casa Flaminia per il nuovo campionato di serie D. I rossoblu che per la quarta stagione sono allenati da mister Nofri hanno il loro battesimo nel girone E che include formazioni toscane, umbre e laziali con la realtà dell’Ostia Mare. Grandi sforzi quest’estate da parte della dirigenza rossoblu con il presidente Bravini in testa per andare a migliorare un organico che vuole alzare l’asticella dopo la “strana” stagione scorsa dove militava nel gruppo G stravinto dalla Cavese. Nel 2023/2024 la Flaminia anche per via dei troppi infortuni è stato a lungo nella parte bassa della classifica per poi risalire prepotentemente nel girone di ritorno sino a conseguire un ottimo sesto posto che va migliorato. Metabolizzata l’eliminazione dalla Coppa Italia Sirbu e compagni hanno lavorato sodo in settimana per correggere quegli errori che sono stati fatali domenica scorsa. Domenica alle 15 al Madami arriva un’Aquila Montevarchi che nella classifica di chi ha investito di più e nel girone E si trova alle spalle di Livorno e Grosseto. Montevarchi voglioso di riscatto a sua volta dopo la debacle di Coppa in cui ha perso per 3-0 in casa contro il Figline Valdarno. Flaminia che tra l’altro ha avuto una bella spinta dal calendario visto che dopo l’esordio interno di domani nella seconda giornata, domenica 15 settembre giocherà nuovamente a domicilio contro il Figline. Il programma completo della prima giornata prevede questi confronti: domenica ore 15 Fulgens Foligno-Terranuova Traiana, Fezzanese-Serravezza Pozzi, Figlinese-Sangiovannese, Flaminia-Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano-Livorno, Grosseto-Orvietana, Ostia Mare-Ghiviborgo, San Donato Tavernelle-Siena, Sporting Club Trestina-Poggibonsi. Tra Flaminia e Montevarchi dirige Alessandro Bini di Macerata, assistenti Angelo Mazza di Reggio Calabria e Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto.