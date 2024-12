VITERBO - A Viterbo sta per prendere il via un progetto innovativo destinato a cambiare il panorama del calcio giovanile. L’idea, frutto della visione del Direttore Generale del settore agonistico Roberto Zanobi, prevede l'introduzione di una nuova metodologia di allenamento, ”Fútbol a la medida del Niño” (il calcio a misura dei ragazzi). I Mister della Scuola Calcio FC Viterbo frequenteranno quindi un corso di formazione basato su una metodologia calcistica di grande valore, la stessa che ha contribuito alla crescita di campioni come Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Fabregas, Guardiola, solo per citarne alcuni. La scuola calcio sarà supervisionata dal Prof. Marcello Nardini, CTO della Roby Baggio-Wein Football Heroes School, unico erede della metodologia, sviluppata insieme a Horst Wein. Questa metodologia, riconosciuta a livello mondiale e premiata come “Best Training Methodology” al Football Legend Award a Mosca nel 2019, è ufficialmente adottata dalla Federazione Tedesca e dalla RFEF, la Federazione Spagnola, e da altre federazioni.

Uno degli aspetti più innovativi di questo progetto è il BRAIN KINETIC, un programma di allenamento cerebrale che, attraverso esercizi mirati, sviluppa le connessioni neurali dei giovani calciatori, migliorando la loro capacità di prendere decisioni rapide e precise in campo. Questo approccio consente ai ragazzi di esprimere il loro talento innato in maniera naturale, senza subire pressioni o istruzioni rigide che potrebbero limitare la loro creatività. Roberto Zanobi, parlando del progetto, ha dichiarato: «L'obiettivo è offrire ai Mister del territorio un'opportunità unica per formarsi secondo una metodologia d'eccellenza, che non solo prepara atleti migliori, sviluppando l’intelligenza di gioco, ma anche individui più completi. La nostra scuola calcio non sarà solo un luogo di allenamento, ma una vera scuola di vita, dove i giovani impareranno a collaborare, comunicare e risolvere i problemi in modo autonomo. Vogliamo riscoprire e far rivivere lo spirito del calcio di strada del XXI secolo, quello che ha dato vita ai più grandi campioni».

Questo nuovo approccio rappresenta una svolta per il calcio giovanile a Viterbo, offrendo una metodologia che va oltre il semplice allenamento sportivo e promuove lo sviluppo personale e sociale dei ragazzi attraverso il gioco, perché l’unico vero Maestro è il Gioco. Al.Giu.Vir.