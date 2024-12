Viterbo – In attesa delle ufficializzazioni inerenti la finalizzazione del closing legato alla Fc Viterbo con il passaggio delle quote dalla attuale proprietà alla società “Viterbo Gas e Luce” dell’imprenditore Paolo Salaris a meno di clamorosi ribaltoni con il “ritorno” dell’ex presidente gialloblu Piero Camilli (ma è stato già firmato un preliminare) si torna al calcio giocato visto che oggi pomeriggio sono in programma le gare di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I gialloblu alle 15,30 sono di scena sul campo in sintetico de Le Muracciole di Aranova per il confronto con i locali rossoblu di mister Vigna che in campionato sono partiti con due pareggi, quello dell’esordio interno contro il Rieti e poi nella successiva trasferta contro la Boreale. Sfida che la Fc Viterbo vuole interpretare visto che la società tiene anche a questa competizione e che andrà analizzata nella doppia gara in programma. Oggi l’andata e il prossimo 2 ottobre allo stadio Rocchi il confronto di ritorno. Intanto nelle ultime ore il club gialloblu ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Fatati che già domenica scorsa era stato schierato nel corso della ripresa. Questa la sua presentazione ufficiale: “La Fc Viterbo comunica di aver raggiunto per la stagione 2024/2025 l’accordo per assicurarsi le prestazioni del calciatore Alessio Fatati. Centrocampista centrale classe 1989, romano, Fatati vanta un curriculum di tutto rispetto e porta esperienza e spessore al reparto mediano gialloblù. Cresciuto calcisticamente tra Urbetevere e Cisco Roma, sono tantissime le maglie indossate dal giocatore in carriera: dagli esordi in serie D con Lanciano, Pro Vasto e Guidonia, nella stagione 2010/2011 sale in C2 col Pomezia allenato dall’ex bandiera gialloblù, oggi viceallenatore dell’Inter, Massimiliano Farris. Torna in D con Monterotondo, Sora, Trastevere, ancora Pomezia, Latina, Formia e Albalonga. In Eccellenza ha giocato ad Anagni e Civitavecchia, mentre nella scorsa stagione ha militato in serie D con il Tivoli. Ad Alessio un caloroso benvenuto alla Favl Viterbo”. Tornando alla Coppa Italia questo il programma completo dei confronti di oggi pomeriggio alle 15,30: Fc Rieti-Certosa, Tivoli Calcio – Boreale, W3 Maccarese – Academy Ladispoli (ore 18),

Civitavecchia Calcio – Aurelia Antica Aurelio, Pomezia Calcio – Luiss, Valmontone-Città di Paliano,

Aranova – Favl Cimini Viterbo, Romulea – Lodigiani, Atletico Pontinia-Vis Sezze, Gaeta-Monte San Biagio, Ferentino-Roccasecca San Tommaso, Montespaccato-Team Nuova Forida, Città di Anagni – Arce, Astrea – Colleferro, Campus Eur – Centro Sportivo Primavera.