Altri innesti alla Favl Cimini Viterbo tra atleti ben conosciuti da mistr Puccica che li ha allenati nella scorsa stagione con il Ladispoli e il volto nuovo del centrocampista Giovanni Giordano. Questo il comunicato del club per l’ufficialità di questo ingaggio: “La Favl Cimini Viterbo rende noto di aver siglato un contratto per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Giordano, per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Termina oggi una rincorsa durata due anni, quella del direttore sportivo Fioravanti nei confronti del calciatore Giovanni Giordano che, da oggi, veste la maglia gialloblu della Favl Cimini Viterbo. Classe 1996, a 17 anni firma un contratto triennale con il Savona in Serie C. Nel 2014 gioca in Serie D con L’Aquila Calcio, in prestito biennale all’Arzachena, sempre in Serie D. Torna a Roma nel 2018 per giocare con l’Audace e poi nel 2019 con il Real Monterotondo. Successivamente veste le maglie di Vigor Perconti e Aranova, concludendo la stagione 2023/2024 del campionato di Eccellenza nel Villalba Ocres Moca. A Giovanni va il nostro benvenuto e l’augurio di una carriera con i colori gialloblu piena di soddisfazioni».

Per quanto riguarda gli altri due arrivi sono quelli del calciatoreYuri Reinkardt e Valerio Ranieri. Il primo è un trequartista classe 2002, è cresciuto tra Roma, Viterbese, Lazio, Savio, Lodigiani, Flaminia e Monterosi. Approda in Eccellenza Lazio nel 2022, tra le fila della Narnese Calcio. Ha chiuso la stagione 2023/2024 nell’Academy Ladispoli.

Il trequartista classe 2002 Yuri Reinkardt

Ranieri è classe 2000, giocatore molto versatile, in grado di ricoprire ruoli sia sulla linea difensiva che in quella di centrocampo. Terzino sinistro, interno sinistro, esterno sinistro, dopo le giovanili trascorse nel Cisco Roma e nella Lodigiani, ha indossato la maglia della Casertana-Berretti. Nella stagione 2019/2020 entra nell’Eccellenza laziale tra le fila dell’Eretum Monterotondo e nel 2020 nell’undici dell’Asd Morolo Calcio. Approda nell’Asd Città di Rieti nel 2022, ha terminato il campionato di Eccellenza Lazio 2023/2024 nell’Academy Ladispoli.

Il classe 2000 Valerio Ranieri

