La Favl Cimini Viterbo ha definito i quadri tecnici-dirigenziali relativi alla stagione 2024/2025. Confermato nel ruolo di direttore sportivo Tiziano Fioravanti. Per l’Under 19 torna in gialloblu Federico Tessicini.

«Sono orgoglioso della mia conferma come direttore sportivo della Favl Cimini Viterbo. Ringrazio la dirigenza per la fiducia riposta in me e sono entusiasta di continuare il mio percorso con questo club composto da professionisti e amici - ha dichiarato il ds - sono convinto che insieme possiamo raggiungere nuovi traguardi. Rimanere in questo ambiente, circondato da persone che condividono la mia stessa passione per il calcio, e lavorare di nuovo con mister Puccica è per me motivo di grande soddisfazione. Non vedo l’ora di affrontare le sfide future e di contribuire al successo della Favl Cimini Viterbo».

Alla guida dell’Under 19 arriva Federico Tessicini, nato a Rieti l’11/09/1985, laureato in Scienze motorie allo Iusm Foro Italico di Roma. Tessicini è cresciuto nelle giovanili della Narnese e debutta giovanissimo in Eccellenza con il Sabinia. «Lavorare per una piazza come Viterbo è motivo di orgoglio, qui si respira calcio e passione - ha dichiarato il tecnico Tessicini - ho già collaborato in passato con la società e ne ho avuto sempre un bel ricordo. Tornare mi dà carica ed entusiasmo, affronteremo le sfide con passione e determinazione, due elementi imprescindibili per fare questo mestiere». Patentino Uefa B, è già secondo allenatore di Puccica alla Favl Cimini Viterbo nel campionato Eccellenza 2022/2023. Ha terminato il campionato 2023/2024 come allenatore dell’Acquacetosa Centro Calcio Under 16 Regionali ed è stato selezionatore e allenatore del gruppo sportivo Calcio La Sapienza.

L’inizio della preparazione estiva, che si svolgerà totalmente sul nuovo manto in sintetico del Pinovo Sporting Center, è previsto per lunedì 29 luglio. La prima gara del campionato di Eccellenza laziale 2024/2025 è fissata per domenica 8 settembre (sabato 7 per l’Under 19). Inanto sul fronte giocatori la Favl della vecchia guardia ha confermato Gian Marco Nesta. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili di Roma e Ternana, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra nella stagione di Serie C 2019-2020. Successivamente è passato al Lecco, dove ha accumulato 36 presenze in una stagione e mezza. Nel 2022, in prestito alla Viterbese, ha collezionato 22 presenze e segnato un gol.

©RIPRODUZIONE RISERVATA