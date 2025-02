Ci voleva la vittoria di domenica per la DM 84 Cerveteri che nel derby salvezza con il Borgo San Martino vince per 4-0. Un successo che vale doppio, visto che permette ai ragazzi di mister Virgili di allungare di cinque punti dal Borgo, ultimo della classe a tre punti. La doppietta di Francesco Spada, ex di turno, è un manifesto di gioia. «Vittoria importantissima per la classifica - afferma l’attaccante - torniamo in corsa per la salvezza diretta. Siamo a tre punti dal Monte Mario, che occupa l'ultimo posto utile che garantisce la permanenza in categoria senza passare per il playout. Quella di domenica è la vittoria del gruppo, abbiamo meritato di vincere, come purtroppo non era successo nelle gare precedenti, quando abbiamo avuto i tre punti nelle mani. Una vittoria che ci dà fiducia e consapevolezza, pensando al prossimo impegno, dove dovremo dimostrare di avere testa e gambe», conclude il giocatore giallorosso.

Domani la DM 84 ospiterà la capolista Polisportiva Ostiense, in quella che sarà la prima gara del girone di ritorno. «Dobbiamo crederci, puntare a fare punti anche contro una grande squadra - dice l’allenatore Virgili - non sarà una gara agevole, loro dovranno sudare per batterci. Non lasceremo nulla al caso, siamo pronti a dare battaglia come sappiamo fare noi».

