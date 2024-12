Il Comitato Regionale Laziale della Figc ha reso note le graduatorie della Disciplina in tutti i campionati dei Dilettanti del Lazio. Ecco le posizioni delle compagini provinciali.

ECCELLENZA. Sul podio del girone A dell’Eccellenza primo posto per il Montespaccato con 14,90, in seconda posizione il Valmontone a 20,80 e buona terza posizione per l’Academy Ladispoli allenato da Lillo Puccica con 25,10. Ottima quinta posizione per la Fc Viterbo con 27,20 preceduta dall’Astrea a 25,70. Così per la maglia nera dei club più indisciplinati terzultimo posto del Civitavecchia con 82,40, in penultima posizione l’Audace 1919 con 85,95 e fanalino di coda la vincente Amatrice Rieti con un pesante 181,05 con la maggior parte delle penalità subite dalla società.

PROMOZIONE. Nel girone A di Promozione vinto sul campo dalla Sorianese il podio delle più disciplinate vede nell’ordine l’eccellente Tarquinia di mister Ercolani con 17,15, al secondo posto il Città di Cerveteri con 22,70 e terzo posto per il Palocco con 24,55. Così le altre provinciali: buon quarto posto della Sorianese con 24,75, settima posizione per il Pescia Romana con 37,85, al 12esimo posto il Ronciglione con 52,40, 14esima posizione con il Castel Sant’Elia a 54,60. Agli ultimi tre posti l’Urbetevere con 55,85, penultima la Polisportiva Ostiense con 56,70 e ultimo il retrocesso Canale Monterano con 63,40.

PRIMA CATEGORIA. Questa la classifica completa del girone A composto da tutte compagini viterbesi. Al primo posto ed en plein per l’Atletico Capranica leader sul campo e nella disciplina (16,30) davanti a Carbognano (16,65) e Montalto (18,55). A seguire: F. Nepi (22,40), Valentano (23,00), Fulgur Tuscania (25,10), Pianoscarano (26,40), Montefiascone (33,80, Maremmana (37,20), San Lorenzo Nuovo (38,25), Grotte Santo Stefano (39,90), Pol. Oriolo (42,55), Ischia di Castro (52,85) e agli ultimi tre posti: Atletico Cimina (53,35), 1928 Vetralla (67,45) e Bagnaia (67,80).

Nel girone B primato della disciplina Poggio San Lorenzo (20,80) davanti a Jfc Civita Castellana (24,60) e Ginestra (27,50). Nelle ultime tre posizioni: Palombara (53,40), Real Gavignano Ponzano (63,30) e Brictense (70,30).

SECONDA CATEGORIA. Nel girone A vince la Disciplina il Proceno (14,65) davanti a Pro Alba Canino (15,15) e Aurora Querciaiola (16,45). Poi a seguire: Vigor Acquapendente (21,45), Virtus Marta (24,45), Castiglione Calcio (24,75), Robur Tevere (30,95), Pol. Farnese (35,75), Sporting Bagnoregio (39,60), United Alta Tuscia (41,85), Virtus Acquapendente (58,15), Gradoli (64,45) e Onano Sport Calcio (64,75). Nel gruppo B trionfo della vincitrice del campionato Dm Cerveteri (19,20) davanti a Vejanese (20,25) e Calcio Sutri (20,45). Il resto della classifica: Vasanello (23,25), Atletico Monte Romano (24,10), Fc Sassacci (25,60), Virtus Caprarola (26,30), Formello Calcio (26,40), Calcio Tuscia (29,15), Vis Bracciano (37,65), Vicus Ronciglione (51,05) e Tre Croci (64,15).

