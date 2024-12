Nel derby di Ladispoli tra Dinamo e BKL vince lo spettacolo dei tifosi, oltre 300 sugli spalti del Pala Sport, che si affrontano con coreografie di altre categorie.

Sul parquet vince la Dinamo, che strapazza i cugini per 97 a 58 .

Una partita a senso unico, giocata bene dalla BKL nei primi minuti.

Poi è un monologo dei padroni di casa, che si confermano al secondo posto, ipotecando i playoff per la serie C .

In casa BKL c'è rammarico, ma si lotterà ancora per ottenere la salvezza. Nel dopo gara , è tanta la gioia in casa Dinamo, festeggiata e abbracciata dai suoi tifosi.

«Siamo felicissimi, abbiamo vinto una gara facile, mai in discussione, se non nei primi tre minuti - ha detto coach Crocicchia - . È un successo che ci permette di consolidarci al secondo posto, faremo i play off, ce la giocheremo. È stato bello vedere tanti tifosi sugli spalti, non mi era mai successo. Il bello , oltre al risultato, è sapere che ci sono tanti tifosi che ti spingono. Devo dire che mi sono emozionato».

Volti tesi in casa BKL, travolta da un risultato che deve far riflettere.

«Avevamo tante defezioni, è stata una sconfitta pesante - ha riferito il presidente Massimo Albano - . Dobbiamo vincere tre partite, se vogliamo salvarci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA