Che festa al PalaSorbo di Ladispoli nel derby tra la Dinamo e Bkl, conclusosi con una vittoria schiacciante dei ragazzi di Crocicchi che si confermano in vetta e a punteggio pieno. Finisce 68-87, è stata una partita vera, combattuta e con tanto pubblico, oltre 350 presenze e un tifo incessante da entrambe le parti. Vince la squadra più forte, la Dinamo, perde la formazione che deve ancora entrare nel vivo del campionato, essendo giovane e inesperta. Alla fine è festa grande per gli arancioblu, travolti dall’entusiasmo dei suoi tifosi. Il Bkl esce sconfitto ma a testa alta dal parquet. Il quintetto di coach Lucas Ingenito non ha sfigurato, ha retto fino a metà match il confronto, arrivando a soli cinque punti dagli avversari. Poi l’inesperienza, la mancanza di alcuni atleti esperti ed un briciolo di emozione soprattutto in avvio di derby, sono costati una sconfitta preventivata ma che deve rappresentare un punto di partenza. Il Basket Ladispoli ha giocato a tratti bene, forse nel derby ha offerto la prestazione migliore, può rialzarsi dal fondo della classifica e lottare per arrivare ai playout. A patto di poter giocare sempre con i titolari e non soltanto con giovanissimi volenterosi ma privi della necessaria malizia sportiva ed agonistica. Domenica il Basket Ladispoli sarà di scena sul campo del Roma Nord, ultimo a zero punti, uno scontro salvezza da vincere per iniziare a correre. Serve coraggio e orgoglio per la salvezza, mentre per la Dinamo è tempo di godersi un meritato primato.

