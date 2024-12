Sul futuro della Dinamo Ladispoli non sono state sciolte le riserve. Dopo l'entusiasmante campionato, conclusosi ai quarti dei playoff, la dirigenza arancioblu è pronta a puntare sul futuro. In panchina, infatti, potrebbe non rimanere Daniele Crocicchia, il quale dovrà incontrarsi con la dirigenza ed esaminare alcuni punti e capire se ci sono le condizioni per continuare. Senza dubbi, il coach di Tolfa ha fatto un ottimo lavoro, lanciando la squadra nelle prime posizioni del girone, dove vi è rimasta per l'intera durata . Nei prossimi giorni il presidente Luigi Fois avrà l' occasione di sedersi intorno a un tavolo e decidere come muoversi in sede di mercato. La stagione è stata bella, animata dalla forte spinta del pubblico che ha riempito il PalaSorbo in ogni gara della Dinamo, che ora si appresta a proiettarsi al prossimo campionato, nella speranza che la squadra sia competitiva.

