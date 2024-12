Fa subito sul serio la Dinamo Ladispoli, che piazza il primo colpo di mercato, Edoardo Clavarino, classe 2002, ala, proveniente dal Maccarese in serie D.

«Questo sarà un anno molto importante per la Dinamo - dichiara il Presidente Luigi Fois perché rappresenterà il primo di un nuovo ciclo che speriamo possa essere lungo abbastanza da consentirci di arrivare in serie C. Voglio essere chiaro: l’obiettivo quest’anno non è la promozione, ci accontenteremo di arrivare ai playoff, ma la vera sfida sarà quella di costituire un roster molto giovane che allo stesso tempo dia però le necessarie garanzie in termini di continuità, esperienza e qualità, per poter innestare nei prossimi due anni i nostri primi ragazzi del vivaio, in un rapporto che possa essere da subito quanto più possibile di tipo peer-to-peer. L’arrivo di un giocatore come Edoardo Clavarino è la pietra angolare di questo progetto».

Questo il commento del neo acquisto: «Sono contentissimo di entrare a far parte della Dinamo, un ambiente di cui avevo sentito parlare molto bene; conosco gia’ il coach, sto conoscendo la dirigenza, qualche ragazzo della squadra già lo conosco e con tutti gli altri, anche quelli che mi è stato detto sono in arrivo, sono certo che sarà facile trovare il giusto feeling; sono cosi carico che veramente non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

